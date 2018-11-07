В горах Крыма сутки искали петербурженку, провалившуюся в ущелье

Крымские спасатели сутки искали туристку из Петербурга, которая провалилась в ущелье в горах Бахчисарайского района полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жительница Северной столицы обратилась в экстренные службы вечером 6 ноября. Она заявила, что после падения в расщелину ударилась головой и повредила ногу, поэтому не может выбраться самостоятельно.

Женщину нашли днем 7 ноября. У нее выявили не только травмы, но и признаки переохлаждения.

Спасатели эвакуировали 31-летнюю петербурженку в село Богатырь. Специалисты окажут ей необходимую помощь.