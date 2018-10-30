Три четверти Венеции затопило крупнейшее за 40 лет наводнение (ФОТО)

В Венеции произошло самое сильное наводнение с конца 1970-х годов. Об этом сообщает ANSA.

По данным на 29 октября, затоплено примерно 77% исторической части города, в том числе центральная площадь Святого Марка. Из-за сильных дождей уровень воды поднялся на 1,56 метра.

Подобное в последний раз происходило в Венеции в декабре 1979 года. При этом рекордным считают наводнение 1966 года, когда достигла отметки 1,94 метра.

Непогода затронула и другие региона Италии, в том числе Рим и Геную, где возникли перебои в движении поездов. По данным властей, несколько человек погибли, десятки пострадали.