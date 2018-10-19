На Московском вокзале задержали отправление поезда до Кисловодска из-за «бомбы»

На Московском вокзале Петербурга эвакуировали пассажиров поезда, который направлялся в Кисловодск, из-за сообщения о бомбе. Инцидент произошел в районе 13:00.

За несколько минут до отправления поезда №049А в экстренные службы поступил звонок от анонима, который заявил, что в составе находится бомба.

Вскоре выход на платформы полностью закрыли, пассажиров попросили вернуться в здание вокзала. Сотрудники транспортной полиции проверили поезд и помещения и не обнаружили взрывоопасных веществ, сообщает «Фонтанка».

Пассажиры смогли попасть на поезд до Кисловодска в 13:45. В настоящее время полиция ищет человека, который сообщил о бомбе.