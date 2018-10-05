В ДТП в Тверской области погибли больше десяти человек

В Тверской области в результате столкновения автобуса и маршрутки погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По последним данным, в аварии пострадали 17 человек, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Четверых из них доставляют в больницу на скорой.

В региональной прокуратуре предоставили другие данные. В ведомстве сообщили, что погибли 12 человек, а всего в автобусе было 14 человек.

По данным регионального ГУ МВД, авария случилась в Калининском районе Тверской области. Транспортные средства столкнулись на трассе Тверь – Ржев неподалеку от села Некрасова.

Согласно предварительной информации, участниками аварии стали автобус ЛИАЗ и маршрутка Ford.