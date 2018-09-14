В Массачусетсе при серии взрывов газа погиб один человек, 25 пострадали (ФОТО)

В американском штате Массачусетс произошла серия пожаров и взрывов в жилых домах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Предположительно, причиной инцидентов стало чрезмерное давление на газопроводе. В результате происшествия погиб один человек, на автомобиль которого упал кусок трубы из взорвавшегося дома.

Еще 25 человек получили ранения. По предварительным данным, один из них находится в критическом состоянии.

Всего в Массачусетсе загорелись больше 80 домов. Чтобы предотвратить новые происшествия, в нескольких городах отключили газ и электричество. Приостановлено движение поездов, школы и государственные учреждения в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере закрыты.