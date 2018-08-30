На МКС произошла утечка воздуха из-за трещины на российском корабле

На Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха из-за микротрещины на российском корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

По его словам, космонавтам пришлось поочередно перекрыть отсеки, чтобы выяснить, где случилась утечка.

«В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС"», – сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что, предположительно, трещина появилась из-за попадания микрометеорита. Он подчеркнул, что для ремонта корабля не потребуется выход в открытый космос.

«Жизни и здоровью экипажа МКС ничто не угрожает, "Союз" будет сохранен», – заявил глава «Роскосмоса», – добавил Рогозин.