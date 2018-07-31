В Центральной Африке убили троих журналистов из России, снимавших фильм о ЧВК «Вагнер»

В Центральноафриканской Республике убили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом сообщили телеканал «Дождь» и Русская служба «Би-би-си». Информацию о смерти Джемаля подтвердили главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и журналист Максим Шевченко.

Журналисты снимали документальный фильм о действиях частной военной компании «Вагнер» на территории государства. Проект был совместной работой с «Центром управления расследованиями», заявил его главный редактор Андрей Коняхин.

Ранее в СМИ появилась информация, что у убитых найдены пресс-карты «Известий». В издании ответили, что ни один сотрудник газеты в последнее время не находился в Центральной Африке.

Согласно предварительным данным, убийство произошло с целью ограбления. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в полиции Центральноафриканской Республики.