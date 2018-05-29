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При стрельбе в Бельгии погибли три человека, в том числе полицейские

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© Фото: Francois Lenoir / Reuters

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Злоумышленник открыл огонь во время стандартной проверки документов.

В бельгийском городе Льеж утром 29 произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По данным СМИ, жертвами злоумышленника два сотрудника полиции и человек, находившейся в машине рядом с местом происшествия.

Нападение произошло, когда у мужчины хотели проверить документы. Он отобрал у полицейских оружие, после чего открыл огонь.

Вскоре преступник взял в заложницы женщину, котоаря стояла на входе в лицей неподалеку. Он оставался с ней в вестибюле здания, затем его застрелили полицейские.

По неофициальной информации, основной версией инцидента считается террористический акт. Согласно данным газеты La Libre Belgique, стрелявший мужчина перед нападением кричал «Аллах акбар».

Телеканал RTL сообщил, что преступником оказался Бенджамин Эрман 1982 года рождения. Накануне его выпустили из тюрьмы, где он отбывал наказание на уголовное преступление.

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