В Доме архитектора на Большой Морской улице потушили пожар

В Петербурге утром 23 мая произошел пожар в Доме архитектора на Большой Морской улице, 52. Об этом сообщила «Фонтанка».

Огонь распространился 30 квадратных метрах в реконструируемом помещении на первом этаже. Глава Союза архитекторов Олег Романов заявил, что не успел посетить здание после пожара, однако выразил уверенность, что огонь не повредил ничего ценного.

В Доме архитектора 23 мая в 12:00 должны были пройти Назаровские чтения, их в связи с инцидентом отменили. В научно-исследовательском и проектном центре Генплана заявили, что здание в настоящее время обесточено, внутри него «сажа и копоть».

Историческое здание, известное как особняк А. Половцова, было построено в 1830-х годах, спустя 20 лет его перестроили. Дом архитектора разместился на Большой Морской, 52, в 1934 году. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

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