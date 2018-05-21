В Петербурге скончался ребенок, пострадавший в бассейне спорткомплекса «Обуховский»

В Детской городской больнице №5 Петербурга скончался восьмилетний ребенок, который пострадал в бассейне спорткомплекса «Обуховский». Об этом сообщила «Фонтанка».

Врачам не удалось вывести мальчика из состояния клинической смерти. Ребенок 10 мая попал во всасывающий фильтр, на котором, по предварительным данным, не было защитной решетки. Согласно неофициальной информации, он пробыл под водой около четырех минут.

Петербургское управление Следственного комитета уточнило, что пострадавший скончался 18 мая. По версии правоохранителей, клиническая смерть была вызвана удушьем в результате травмы.

Следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. К настоящему времени подозреваемые не установлены.