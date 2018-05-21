В Пулково на два часа задержали вылет самолета в Симферополь

В Петербурге по техническим причинам отменили вылет самолета в Симферополь. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Лайнер авиакомпании «Россия» должен был отправиться в столицу Крыма в 07:05 21 мая. По словам очевидцев, всех пассажиров вернули в терминал. Из-за неполадок вылет состоялся в 09:44.

Задержка отправления самолета АК «Россия» стало вторым инцидентом в Пулково за сутки. В воскресенье, 20 мая, лайнер компании «Алроса» вылетел в Мирный с шестичасовой задержкой. Отправление самолета состоялось в 19:27 вместо 13:35.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.