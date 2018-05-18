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На берегу Финского залива в Петербурге нашли большое количество мертвой рыбы

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© Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

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Специалисты Росрыболовства уже отправились на место происшествия.

На берегу Васильевского острова возле порта «Морской фасад» обнаружили большое количество мертвой рыбы. Об этом рассказали местные жители.

На место происшествия направились специалисты Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, сообщила «Фонтанка». Эксперты заберут пробы на анализ, после чего установят причины инцидента.

Жители Васильевского острова подчеркнули, что на месте массовой гибели рыбы часто встречаются рыбаки, который ловят корюшку. Вместе с ней попадается ерш, которого обычно выбрасывают обратно уже в мертвом состоянии.

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