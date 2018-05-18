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На улице Ворошилова не было стрельбы, после падения с четвертого этажа пострадал мужчина

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© Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

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Очевидцы, сообщившие о происшествии, говорили о выстрелах и погибшем человеке, но информацию не подтвердили.

Из окна дома на улице Ворошилова выпал клиент благотворительной организации «Возрождения», которая открыла в одной из квартир реабилитационный центр для зависимых. Об этом сообщила «Фонтанка».

Днем 18 мая появилась информация о стрельбе, которая произошла в здании в Невском районе Петербурга. Как оказалось, никаких выстрелов не было, очевидцы приняли за стрельбу звуки разбитого стекла или другой шум.

Ранее сообщалось, что мужчина, который пытался выбраться из квартиры по простыням, сорвался и упал на землю. Свидетели сочли его погибшим, но медики установили, что пострадавший жив.

По предварительной информации, в реабилитационном центре мужчине отказали в алкоголе. Он устроил скандал, после чего начал выбираться по простыням с четвертого этажа, но упал. Пострадавший госпитализирован. Подробности инцидента устанавливаются.

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