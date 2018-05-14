От укусов клещей пострадали почти 2 тыс. петербуржцев

Почти 2 тыс. петербуржцев обратились за медицинской помощью после укуса клещей с начала сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Специалисты заявили, что с 19 апреля в медучреждения обратились 1939 человек, из которых 416 детей в возрасте до 17 лет. Лишь в 163 случаях клещи кусали горожан на территории Петербурга, причем почти треть инцидентов произошла в Пушкинском районе.

Медики зафиксировали один случай клещевого вирусного энцефалита и два случая клещевых боррелиозов у людей, заразившихся на территории Ленинградской области.

По данным Роспотребнадзора, активность клещей возрастает каждые три года. Очередной пик пришелся на 2018 год. В городе и в области проведут массовую обработку территории специальными препаратами, которые позволят предотвратить распространение инфекций.