В Петербурге проходят обыски у главы федеральной службы Ростехназора по Северо-Западу Григория Слабикова

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете главы «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» Григория Слабикова. Об этом сообщила «Фонтанка».

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, бойцы СОБР, Служба экономической безопасности УФСБ по Петербургу нагрянули не только в дом № 3 по Моховой улице, но и в его квартиру на Крестовском острове, в загородный дом в Токсово и в спорткомплекс Sunpark на Никольской улице, принадлежащий дочери Слабикова Елене.

Согласно предварительной информации, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций (СРО). Осенью 2017 года в Северной столице прошли обыски в «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс». Следователи считают, что с 2012 по 2016 год организации перечислили в управляющую компанию «Норд-Вест Капитал» около 4 млрд рублей, откуда они пропали.

В рамках уголовного дела шести фигурантам предъявили обвинение, а два человека находятся в международном розыске. Григория Слабикова подозревают в покровительство строительным СРО. По версии правоохранителей, средства за это он получал при содействии дочери.

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