При пожаре на Васильевском острове спасли троих детей

На Большом проспекте Васильевского острова произошел крупный пожар в жилом доме. Вечером 7 мая загорелось здание, расположенное на пересечении с 13-й линией В.О.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, огонь был виден с Петровского острова, расположенного в Петроградском районе.

Пожар случился на третьем этаже. Огонь с балкона перекинулся на несколько этажей, расположенных выше. Вскоре на место присществия прибыли пожарные.

По словам свидетелей инцидента, сотрудники МЧС спасли троих детей в одной из загоревшихся квартир.

В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 18:20. Сотрудники экстренных служб прибыли через пять минут, а в 18:35 им удалось остановить распространение огня. С пожаром боролись 40 спасателей. В настоящее время устанавливаются все причины происшествия.

Видео: vk.com/spb_today