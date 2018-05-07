На станции «Гостиный двор» распылили газовый баллончик

На станции метро «Гостиный двор» неизвестный распылил газовый баллончик. Инцидент произошел 7 мая в районе 16:30.

Газ распылили на платформе станции, из-за чего пассажирам, которые поднимались по эскалаторам, стало трудно дышать. В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили происшествие, сообщила «Фонтанка».

На «Гостином дворе» включили дополнительное проветривание. В настоящее время уточняются подробности инцидента.

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