В ДТП с машиной ФСИН под Петербургом скончались двое заключенных

На автодороге А-180 «Нарва» под Петербургом произошла авария, в результате которой погибли три человека. Одним из участников ДТП был микроавтобус ФСИН, перевозивший заключенных, сообщил портал «47 Новостей».

В автомобиль на 57 км трассы врезался грузовик «Дав», который выехал на встречную полосу. Водитель грузовика и два пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В машине ФСИН находились пятеро осужденных, которых перевозили в колонию-поселение в деревне Княжево Волосовского района Ленинградской области. Заключенные, которые погибли в аварии, были приговорены к 11 и 12 годам лишения свободы. В ближайшие месяцы их должны были условно-досрочно освободить.

В результате ДТП также пострадал третий осужденный, он получил тяжелую травму ноги.