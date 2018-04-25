В петербургском комитете по труду проходят обыски из-за мошенничества с субсидиями

Сотрудники экономической полиции проводят обыски в комитете по труду и занятости населения Петербурга. Оперативные мероприятия связаны с выделением средств на создание рабочих мест для инвалидов, сообщила «Фонтанка».

Полицейские нагрянули не только в здание комитета на Галерной улице, но и в организации, получившей 3,8 млн рублей субсидий, и в квартирах подозреваемых.

Следствие считает, что предприниматели должны были создать 13 рабочих мест для инвалидов, средства на это выделили в середине 2015 года, однако работы проведены не были. В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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