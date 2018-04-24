ТРК «Галерея» эвакуировали из-за отключения света

В центре Петербурга эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Галерея». Инцидент произошел из-за отключения света, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

В пресс-службе «Ленэнерго» отметили, что в центре Северной столицы отключилась кабельная линия 110 КкВ. Специалисты оперативно восстановили подачу электроэнергии.

Сбой коснулся не только «Галереи», но и ряда других объектов, в том числе жилых домов.

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