Метро «Адмиралтейская» открыли после проверки

В Петербурге открыли станцию метро «Адмиралтейская». Ее проверяли с 20:10.

В Telegram-канале городского метрополитена сообщили, что бесхозный предмет не представлял опасности для горожан.

«Адмиралтейская» вернулась к привычному режиму работы в 21:06.

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