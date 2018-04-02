Метро «Адмиралтейская» открыли после проверки

Лучшее в Петербурге
Куда сходить в Петербурге в апреле
Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».
Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово
Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.
«Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге
Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.
Проверено на себе
Проверено на себе: рефинансирование кредита
Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.