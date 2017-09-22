В Петербурге ученики "заминировали" школу №338

Накануне, 21 сентября, телефонному террору подверглась школа №338 в Невском районе Северной столице. Ее учеников пришлось эвакуировать из-за звонка о якобы заложенной бомбе.

В экстренном режиме школу покинули 350 человек. Причиной эвакуации стал звонко в полицию около двух часов дня. Голос анонимного заявители показался сотрудникам правоохранительных органов детским.

После проверки стало понятно, что тревога была ложной. Задержана 14-летняя ученица – с ее телефона якобы был совершен звонок. Также задержан ее 13-летний приятель, который взял мобильник девочки и набрал номер экстренной службы, а затем положил телефон на парту. Детей уже передали их родителям.