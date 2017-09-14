До Петербурга докатилась волна массовых эвакуаций

В Северной столице началась эвакуация людей из торгово-развлекательных центров, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Фото: megapolisonline.ru

По их словам,, здание ТРЦ «Галерея» оцеплено, на месте работают полицейские. Кроме того, очевидцы в соцсетях сообщают об эвакуации в ТЦ «Июнь», «Стокманн», «Монпансье», «Миллер», «Питер-Радуга», «Атмосфера», «Авеню», «Чкаловский», «Космос», «Пик», «Невский Атриум».

Накануне, 13 сентября, в Москве из-за ложных звонков об угрозе взрывов эвакуировали более 100 тыс. человек. По факту этих сигналов об угрозах взрыва ФСБ возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте

С 10 по 13 сентября эвакуация прошла в 25 городах России. В общей сложности было эвакуировано около 45 тыс.человек из 205 объектов массового пребывания людей. Сообщения об эвакуации приходили из Омска, Уфы, Рязани, Челябинска, Брянска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.

Ранее лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин заявил, что в массовой эвакуации виноват фильм Алексея Учителя «Матильда». По словам активиста, 10 сентября его организация получила письмо, в котором говорилось, что якобы существуют «ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Калинин считает, что целью телефонных «минёров» может быть попытка сорвать показ картины в кинотеатрах.