На Синопской набережной прорвало трубу с горячей водой (ФОТО)

Днем в понедельник, 31 июля, на Синопской набережной в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам пользователей группы «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтанкте», на месте происшествия находится автомобиль аварийной службы. Скорость движения, по их словам, снизилась.

Фото: vk.com/spb_today

Как сообщают в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 500 мм. Ограничивать движение на время работ не планируется. Горячая вода в микрорайоне отключена на период испытаний и последующих за ними ремонтных работ.