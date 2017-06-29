Вирус Petya парализовал работу транспортной компании Maersk в Петербурге

Крупнейшая транспортная компания Европы Maersk сообщила своим клиентам в Петербурге о том, что до понедельника, 3 июля, не сможет предоставлять им информацию об их грузах. Об этом "Санкт-Петербург.ру" на условиях анонимности сообщил один из клиентов компании.

Причина проблем в работе компании – атака вируса Petya, который парализовал Maersk. Как рассказал источник "Санкт-Петербург.ру", компания потеряла контроль за грузами и не может отслеживать их перемещение.

Фото: SeaNews

Ранее, 27 июня, хакерскую атаку подтвердил сам датский грузоперевозчик A.P. Moller -Maersk. В своем Twitter компания сообщила, что их IT-системы вышли из строя

При этом в сообщении, которое компания распространила накануне утром, 28 июня, подчеркивается, что находящиеся в море контейнеровозы Maersk Line могут поддерживать связь с другими судами и маневрировать, а экипажам ничто не угрожает.

"Информационные системы на многих объектах и в ряде коммерческих подразделений по-прежнему не функционируют. Нам удалось остановить распространение проблемы, и сейчас мы пытаемся восстановить работу систем совместно с нашими ключевыми партнерами в сфере IT и международными агентствами, занимающимися вопросами кибербезопасности", - сообщали в Maersk.

При этом, по информации источника "Санкт-Петербург.ру", работа крупнейшего перевозчика в портах Северной столицы полностью парализована. При этом нет уверенности в том, что работа Maersk будет восстановлена к понедельнику, 3 июля.

Вирус Petya не является простым вымогателем — в отличие от своего предшественника WannaCry, он не предусматривает восстановление зараженных файлов, а удаляет их навсегда, делая уплату денежного выкупа бесполезной.

Накануне, 28 июля, специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET , что хакеры скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, внедрив вредонос в последнее обновление.

Подобным образом заразились компании в странах Европы, Азии, а также в США. Больше всего среди жертв оказалось владельцев компьютеров с Украины и из России.

Кроме Maersk, от вируса пострадали несколько российских компаний. Так, из-за него не работали компьютеры в "Башнефти" (дочернем предприятии "Роснефти") и самой "Роснефти". Что именно случилось с компьютерами госкомпании, официально не сообщается — но, вероятно, речь идет о том же вирусе Petya.

В России от вируса также пострадали металлургическая компания Evraz и банк "Хоум кредит". СМИ сообщали, что трудности возникли у компании Mondelez, которая, в частности, производит шоколадки Alpen Gold и Milka, а также у производителя кормов для животных Royal Canin. В Центробанке сообщали, что объектом атаки стали несколько российских банков.

На данный момент эксперты нарабатывают рекомендации для прекращения распространения вируса и нейтрализации других негативных последствий.