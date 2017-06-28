Нева затопила набережную Лейтенанта Шмидта (ФОТО)

В Неве повысился уровень воды. У поста измерений, который находится рядом с Горным институтом, он поднялся до отметки 111 сантиметров, сообщает в среду утром, 28 июня, Гидрометцентр по Петербургу.

Пользователи социальных сетей с вечера 27 июня начали публиковать снимки затопленного спуска на набережную Лейтенанта Шмидта.

Фото: vk.com/public79200079

В МЧС сообщили, что дамбу, которая поможет избежать наводнения, закрывают только в том случае, если уровень воды поднялся выше 161 сантиметров. При этом у дамбы уровень воды не превышает 84 сантиметров.