В Брюсселе застрелили мужчину, устроившего взрыв

Бельгийские военные застрелили мужчину, устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе. Инцидент был квалифицирован как теракт, кроме организатора которого никто не пострадал.

Террорист устроил небольшой взрыв на центральном вокзале города незадолго до 21:00 (22:00 по московскому времени). Как сообщает очевидец происшествия, перед этим мужчина выкрикивал лозунги радикальных исламистов, а затем произнес "Аллах Акбар!" Взрыв привел к возгоранию.

Патрулировавшие вокзал военные оказались поблизости и немедленно открыли огонь. По информации телеканала RTBF, военные начали следить за подозрительным мужчиной сразу после того, как он вошел в здание. Взрыв прогремел в тот момент, когда они решили подойти к неизвестному

Людей из Центрального вокзала немедленно эвакуировали, а здание вокзала оцепили.

Позже следователям удалось установить личность исполнителя терракта, сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон. При этом имя террориста власти называть не стали.

Министр уточнил, что убитый военными террорист собирался взорвать заряд большой силы, но произошел лишь слабый взрыв. По словам Ямбона, оперативное вмешательство военных предупредило теракт с более серьезными последствиями.

В международном аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года прогремели два взрыва, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).