ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Группировка «Исламское государство» (запрещено на территории РФ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне, которое произошло в ночь с субботу на воскресенье, 4 июня, сообщается на интернет-ресурсах террористов.

Трое мужчин на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. После этого террористы добрались до рынка Боро, где вышли из автомобиля и с ножами стали нападать на прохожих. Преступники были застрелены полицейскими.

По данным Times, одним из террористов был уроженец Пакистана в возрасте 20-30 лет, который вырос в Великобритании. При этом в имена нападавших пока не называются.

Газета сообщает, что до теракта в Лондоне в полицию поступило по меньшей мере два сообщения об экстремистских взглядах предполагаемого террориста. В одном из случаев силовиков уведомили, что мужчина смотрел в интернете речь радикального американского проповедника. Кроме того, подросток, ходивший в один спортзал с террористом, рассказал, что тот пытался убедить его присоединиться к группировке ИГ.

В результате атак террористов погибли семь человек, пострадали 48. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

За день до нападения, 3 июня «Исламское государство» разместило призыв в Telegram к своим сторонникам совершать нападения с помощью грузовиков, ножей и оружия против «крестоносцев» во время священного для мусульман месяца Рамадан.