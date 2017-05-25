В Петербурге Финляндский вокзал закрывали на вход

В Петербурге на вход закрывали Финляндский вокзал. Очевидцы сообщили, что рядом с вокзалом находятся полицейские с собакой, а также автомобиль с надписью «Разминирование».

Позже выяснилось, что на вокзале проходили совместные учения транспортной полиции и УМВД Калининского района. По их легенде, возле состава нашли бесхозный предмет.

В МВД по СЗФО сообщают, что на время тренировки работа самого Финляндского не ограничивалась, что противоречит сообщениям очевидцев.

На 12:30 учения завершились.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.