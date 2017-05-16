Станция метро «Невский проспект» закрыта из-за подозрительного предмета

В Петербурге утром 16 мая на вход и выход закрыта станция метро «Невский проспект».

Как сообщают в петербургской подземке, на платформе найден бесхозный предмет. Поезда проследуют станцию на проход.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.