На Балтийском вокзале работают взрывотехники

Из-за подозрительного предмета на Балтийском вокзале в четверг, 11 мая, работают взрывотехники. Это пока никак не сказалось на движении поездов, сообщает «Фонтанка».

Подозрительный предмет нашли на платформе Балтийского вокзала около 16:20. Место находки оцеплено, но эвакуация пассажиров и персонал не проводилась.

На месте работают сотрудники транспортной полиции.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.