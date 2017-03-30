На улице Зины Портновой прорвало трубу с горячей водой (ФОТО)

В Кировском районе прорвало трубу с горячей водой. Жители 19 домов по улицы Зины Портновой как минимум до пяти часов вечера будут получать отопление в ограниченном объеме.

«Теплосети Санкт-Петербурга» сообщают, что получили информацию о прорыве у дома №34 по улице Зины Портновой в два часа ночи в четверг, 30 марта. Специалисты обнаружили нарушение на трубе диаметром 250 мм. В четыре часа утра течь была локализована и начался ремонт трубы.

Фото: vk.com/spb_today

Теперь в 19 домов, расположенных в окрестности, теплоснабжение поступает в по пониженным параметрам. Горячую воду не отключали. Ремонт обещают закончить до пяти часов вечера.