Будапештскую залило кипятком — прорвало трубу

Во Фрунзенском районе у дома по адресу Будапештская улица, дом 38 прорвало трубу. В семи ближайших домах стынут батареи.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщают, что информация о технологическом нарушении поступила у ним в 11:45. Аварийная бригада выявила прорыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. На 13:00 авария была локализована.

В зоне прорыва расположены семь многоквартирных домов, отопление в которые сейчас подается по пониженным параметрам. Горячую воду не отключали.

Пользователи социальных сетей сообщают, что по улице разлита горячая вода, и просят убрать припаркованные автомобили



Фото: vk.com/spb_today