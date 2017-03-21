На Октябрьской набережной большая пробка из-за ДТП (ФОТО)

Небольшая авария утром во вторник, 21 марта, спровоцировала солидную пробку на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в «ВКонтакте», Автомобили столкнулись у дома №104. В сторону города перекрыто обе полосы.

Фото: vk.com/spb_today

В итоге пробка тянется до КАД и по самой кольцевой, где традиционно плотно перед въездом на вантовый мост, передает «Водители Петербурга».

На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС. Проводится проверка.