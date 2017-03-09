Ночью на улице Берггольц сгорели шесть машин

В ночь на 9 марта на улице Ольги Берггольц загорелось несколько машин. Спасателям о возгорании сообщили в 0:53, информирует ГУ МЧС,

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что загорелись автомобили марок Volkswagen и Nissan, в которых сгорели все сгораемые части. Кроме того, огонь оплавил лакокрасочные покрытия четырех припаркованных неподалеку автомобилей.

Огонь удалось потушить в 2:19. В ликвидации возгорания принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.

Информации о пострадавших нет.