В Петербурге грабитель в маске гориллы украл из салона сотовой связи два смартфона

В Адмиралтейском районе Петербурга грабитель в маске гориллы совершил налет на салон сотовой связи, передает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 17:30 в понедельник, 27 февраля, по набережной Обводного канала, 122.

По данным полиции, в салон сотовой связи ворвался налетчик, лицо которого закрывала маска гориллы. Грабитель быстро схватила два смартфона Samsung и скрылся с места преступления.

Теперь «обезьяну» разыскивает полиция. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.