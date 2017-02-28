У входа в метро Проспект Просвещения большая давка (ФОТО)

На станции метро Проспект Просвещения закрыт один эскалатор, из-за чего у ее входа образовалось большая очередь, сообщают очевидцы из группы «ДТП и ЧП Петербурга».

«У меня ушло 10 минут чтобы попасть от входа на эскалатор. Вниз я сбежал за 30 секунд», - написал пользователь «Вконтакте» Ваня Гавричков.

По его словам, многие петербуржцы в утренний час не пытаются облегчить движение пассажиров на работающем эскалаторе и не встают на ступеньку по двое, как их просят сотрудники метро по громкоговорителю.



Ваня Гавричков / ВКонтакте