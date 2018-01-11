В сотне домов в Невском районе стынут батареи из-за ремонта трубопровода

В Невском районе Петербурга ограничено теплоснабжение в 102 жилых зданиях из-за срочных ремонтных работ теплосети, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Проблемный участок обнаружили в районе дома 97 по улице Седова. Чтобы избежать аварий в морозные дни, специалисты решили срочно отремонтировать трубопровод. По плану работы должны завершиться к утру 12 января.

На время ремонта ограничено теплоснабжение в 102 жилых зданиях. Еще 10 социальных учреждений рекомендовано поставить на проток: они получают тепло в полном объеме. Горячее водоснабжение подается по резервной схеме.