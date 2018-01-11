Из института РАН на Васильевском украли лабораторные весы и микроскоп

Из Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук на Васильевском острове вынесли лабораторные весы и микроскоп, сообщает «Фонтанка.ру».

В 16-й отдел полиции 10 января обратилась сотрудница института. Она рассказала, что злоумышленники проникли в кабинеты накануне утром. Из института пропали лабораторные весы за 45 и 21 тыс. рублей и недорогой микроскоп 1970-го года выпуска.

Из каких кабинетов вынесли оборудование, не указывается. Грабители вскрыли семь дверей, однако были избирательными.