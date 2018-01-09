Грузовик протаранил автобус на Обводном канале

На пересечении набережной Обводного канала и Боровой улицы грузовик протаранил автобус, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел рано утром 9 декабря. Как видно по фотографиям, у автобуса сильно повреждена задняя правая часть. Сведений о пострадавших пока нет. В комментариях к записи сообщили, что пассажиров в автобусе не было.

После аварии на набережной образовалась пробка длиной в два километра. К 9:50 она рассосалась, оставалось затрудненным движение на участке от Лиговского проспекта до Боровой улицы. Есть затор и с другой стороны в обратную сторону: от Воронежской до Тамбовской улицы.