Пражскую улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

На Пражской улице прорвало трубу с горячей водой, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Свидетели в комментариях рассказали, что вода по улице Фучика уже дошла до перекрестка с Бухарестской, «пар висит столбом».

В «Теплосети Петербурга» сообщили, что дефект на трубопроводе обнаружили в 11:35. На месте работают аварийные бригады. Планируется, что работы завершат к утру 28 декабря.

В 13 жилых домах в зоне ремонтных работ отопление поступает по пониженным параметрам, горячее водоснабжение – в штатном режиме. Движение по Пражской улице от дома №10 до пересечения с улицей Фучика ограничено.