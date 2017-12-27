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Пражскую улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

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© Фото: vk.com/spb_today
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    В зоне коммунальной аварии ограничено движение транспорта.

    На Пражской улице прорвало трубу с горячей водой, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Свидетели в комментариях рассказали, что вода по улице Фучика уже дошла до перекрестка с Бухарестской, «пар висит столбом».

    В «Теплосети Петербурга» сообщили, что дефект на трубопроводе обнаружили в 11:35. На месте работают аварийные бригады. Планируется, что работы завершат к утру 28 декабря.

    В 13 жилых домах в зоне ремонтных работ отопление поступает по пониженным параметрам, горячее водоснабжение – в штатном режиме. Движение по Пражской улице от дома №10 до пересечения с улицей Фучика ограничено.

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