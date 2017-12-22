Жильцов дома на улице Некрасова эвакуируют из-за трещины в здании

По фасаду жилого дома №1 по улице Некрасова пошла трещина, жильцов квартиры на втором этаже временно переселяют в маневренный фонд, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на администрацию Центрального района.

Представители районной администрации пояснили, что такие меры – предосторожность, реальные масштабы разрушения пока не ясны. Пока жителей одной квартиры на втором этаже переселили, службы проведут проверку. Им необходимо получить предписание, чтобы вскрыть гипрок в коммерческом помещении на первом этаже — там находится магазин фототехники. Его владельцев предупредили о происходящем, и сейчас сотрудники в спешке собирают оборудование.

В администрации уточнили, что трещина дотягивается до третьего этажа, но там ее размеры уже незначительны. Все элементы фасада, которые могут отвалиться, закрепили, угол дома огорожен.

Дом был построен 1875 году по проекту Юлия Дютеля. Здесь располагалась фабрика косметических товаров, склад мыловаренного завода и аптекарских товаров.