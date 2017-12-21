Проспект Художников залило горячей водой

На проспекте Художников в сторону Сиреневого бульвара прорвало трубу с горячей водой, сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях к записи жители некоторых домов пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.

В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что прорыв трубы произошел на проспекте Художников,39/1. На месте уже работают ремонтные бригады. В зоне нарушения находятся 22 жилых здания, 9 детских учреждений. Горячее водоснабжение подается по резервной схеме.

В организации добавили, что выход воды из прорыва остановлен, дефект отключен. По нормативу на устранение подобной аварии необходимо 30 часов.