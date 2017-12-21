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Проспект Художников залило горячей водой

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© Фото: megapolisonline.ru
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    На месте прорыва трубы уже работают ремонтные бригады.

    На проспекте Художников в сторону Сиреневого бульвара прорвало трубу с горячей водой, сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях к записи жители некоторых домов пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.

    В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что прорыв трубы произошел на проспекте Художников,39/1. На месте уже работают ремонтные бригады. В зоне нарушения находятся 22 жилых здания, 9 детских учреждений. Горячее водоснабжение подается по резервной схеме.

    В организации добавили, что выход воды из прорыва остановлен, дефект отключен. По нормативу на устранение подобной аварии необходимо 30 часов. 

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