Дворцовый мост засияет красным цветом в честь китайского Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Символичная акция на мосту в честь наступления Нового года по восточному календарю продлится с 27 января по 12 февраля.

В это время 652 светильника размещенных на мосту, окрасят в красный цвет все перила, пролеты и нижние инженерные конструкции моста.

Жители Китайской республики называют Новый год праздником Весны, а красный цвет связывают с радостью и счастьем.

Фото: Игорь Руссак / РИА "Новости"