«От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

Зимние святки, или как их еще называют – коляды, длятся двенадцать дней «от звезды и до воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества (на Коляду) и до крещенского освящения воды 19 января.

Праздновать двенадцать дней после праздника Рождества Христова церковь начала с древних времен. И несмотря на действовавший в Российской империи закон, который запрещал «в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни», святость этих дней и вечеров нередко нарушалась гаданиями и другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих обрядов этих дней.

Множество святочных гаданий и магических обрядов объясняется «пограничным» характером Святок — в это время солнце поворачивается с зимы на лето; световой день сдвигается от тьмы к свету; заканчивается старый и начинается новый год; рождается Спаситель, и мир хаоса сменяется божественной упорядоченностью. С этим временем связаны и представления о приходе на землю с того света душ умерших, о разгуле нечистой силы, что, конечно, дает прекрасную возможность заглянуть в свое будущее. Вероятно, поэтому на Русском Севере первая неделя Святок называлась святые вечера, а вторая — страшные вечера.

Издревле молодые девушки на Святки собираются вечерами гадать на судьбу и суженого. Свечи, зеркала, туфельки – традиционные обряды дошли до наших дней практически без изменений. «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые надежные и правдивые из них.

Шесть простых правил гадания

Начинать ворожбу следует не ранее двенадцати ночи. Свет во всех комнатах должен быть погашен, шторы и двери закрыты. Телевизоры, телефоны и все остальные электроприборы выключены. Украшения сняты, волосы распущены. Все собравшиеся должны быть трезвыми. Лучше отпраздновать после. О том, что компания девушек будет гадать, знать должны только мамы и бабушки. Мужская энергетика может неправильно повлиять на вызов суженого. То же самое относится к парням, если они соберутся погадать на будущую супругу. Женская энергетика должна отсутствовать. В независимости, каким способом будет происходить гадание, вам обязательно понадобятся настоящие церковные свечи. Поэтому запаситесь ими заранее. Купите штук 20 мелких и парочку толстых.

фото: Svopi.ru

С яйцом

В отличие от сложных гаданий, где девушке может понадобиться, скажем, живой петух или перо редкой птицы, мы выбрали гадание, по которому узнать имя суженого поможет обычное куриное яйцо. Проводить ритуал можно как в одиночестве, так и с подружками.

Для гадания понадобится стакан с теплой водой и яйцо. Девушке необходимо выпустить белок в воду и посмотреть, на что похожа его форма. Толковать форму белка можно по-разному — исходя из внутренних предчувствий и ассоциаций. Однако есть и ряд общих значений. К примеру, церковь сулит свадьбу молодой девице и смерть старой женщине. Куб - гроб, корабль для замужней женщины — выдать замуж ребенка, для молодой девушки он сулит мужа иностранца. Если какой-то понятной формы белок не принял или опустился на дно, значит, что-то в гадании проводилось не верно и ритуал следует повторить заново.

Гадание с кошкой

Если у вас дома есть кошка, то ее можно привлечь к гаданию, ведь это то самое животное, которое умеет говорить с потусторонним миром и видит больше, чем мы - простые смертные.

Гадать может как девушка, так и молодой человек. Итак, нужно загадать желание, представив все в нюансах и деталях и позовать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой - не суждено.

фото: LuxFon.com

Гадание по снегу

Свежевыпавший снег поможет девушке узнать все о своей замужней жизни. В полночь нужно выйти на улицу и пройти по свежему снежку. Если до рассвета следы никто не перейдет, жизнь в замужестве будет вольготной, если следы затопчут — всю жизнь придется прожить с мужем в ссорах.

Если свежевыпавшего снега нет и в день гадания уже не предвидится, найдите хотя бы старый сугроб. Возьмите горсть снега и бросьте в направлении противоположном ветру. Если снежинки упадут прямо на вас, это означает, что муж будет молодым и красивым, если снежинки разлетятся в стороны — муж будет пожилым.

Если и с ветром не повезло или на улице слишком морозно, возьмите кусочек льда или комок снега и принесите домой. Нужно подождать, пока он растает, и смотреть на сор, оказавшийся в воде. Если обнаружится волос — суженый будет богатым, палочка или щепка — с собственным жильем, листок — будет связан с наукой, бумажка — военный.

Традиционное - с зеркалами

По традиции девушке предстоить построить их двух зеркал коридор. Именно в зеркальном коридоре она может увидеть образ будущего мужа.

Девушке нужно распустить волосы, снять пояс и все украшения, расстегнуть пуговицы и застежки, чтобы энергия могла свободно проходить по всему телу. Гадать нужно в одиночестве и при свечах.

Зеркала обязательно нужно протереть. Второе зеркало, меньшее по размеру, поставить ближе к себе и сделать так, чтобы зеркала, отражаясь друг в друге, образовывали зеркальный коридор. Между зеркалами зажечь восковую свечу и попросить, чтобы пришел суженый-ряженый.

Как только увидите его, нужно тут же сказать: «Чур меня», чтобы видение исчезло.

Вместо второго зеркала можно использовать воду. Воду нужно налить в емкость без граней и рисунков из стекла. Требований к воде нет, ее можно набирать просто из-под крана.



На столе поставить зеркало, а перед ним подготовленную воду, зажечь свечи и смотреть через зеркало на емкость с водой. Говорят, там можно увидеть образ суженого и сразу надо крикнуть «Чур меня».

Святки завершаются 19 января в Крещение, тогда наступает пора прекратить и все гадания. Воздержаться от гаданий нужно и на Рождество - это считается большим грехом.

фото: loveopium.ru

Как загадать желание на святки

Самое заветное желание лучше всего загадывать в сочельник. Для этого понадобится любая огнеупорная посудина, бумага, свечи, ручка, ножницы. Нужно зажечь семь свечей и нарезать семь тонких бумажек. Затем на каждой из бумажек написать свои самые заветные желания. Желание может быть одно, тогда оно пишется семь раз.

Затем нужно хорошо скомкать бумажки, бросить на блюдо и зажечь. Когда все сгорит, останется пепел, его нужно вынести во двор и развеять. Желание должно непременно исполниться.