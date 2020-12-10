Спасательные службы Питера в Новый год будут работать в режиме повышенной готовности

новогодние дни всегда возрастают риски пожаров и иных чрезвычайных происшествий из-за использования пиротехники, а также очень часто используются нагревательные приборы. Поэтому спасательные службы Северной столицы в дни новогодних праздников переходят в режим особой готовности.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выделил, что обязательно нужно уделить особенное внимание пожарной безопасности жилых помещений. Поэтому власти города поручили городскому комитету по жилищным вопросам, а также администрациям района произвести максимально тщательную проверку чердаков, подвалов и других технических помещений в зданиях и закрыть их с опломбированием.

С особым контролем будут проверять образовательные, культурные и социальные учреждения Питера.