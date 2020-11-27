Смольный в Новогоднюю ночь возьмёт лопаты для уборки снега

Губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов в устной строгой рекомендации посоветовал городским чиновникам оставаться дома в Новый год. А также, очень возможно, что сами чиновники выйдут на борьбу со снегом.

До 15 января для выезда чиновников Северной столицы границы СЗФО будут в негласном зпрете на пересечение. Данные меры связаны исключительно с пандемией коронавируса, так как губернатор города заботится о том, чтобы не ввозились новые заболевшие в область территории города.

Сотрудники ГУПов пребывают в лёгком замешательстве, так как им пока не ясно, распространяется ли на них строгая рекомендация, или сотрудникам можно будет планировать свой отпуск.

Мало того, что в Северной столице погодные условия всегда не постоянные, но ещё и синоптики города дают неоднозначные прогнозы.