В этом году на самый ожидаемый праздник страны Новый год 238 школьников получат подарки к празднику.
Радостную новость сообщил Константин Сухенко, председатель комитета по культуре. Заседание правительства состоялось сегодня, во вторник, 24 ноября. В ходе заседания Константин Сухенко пояснил, что новогодний сюрприз получат школьники, кто являются обучающимися с первого по четвёртый класс.
В качестве новогоднего подарка ученики начальной школы получат предметы по тематике ледового шоу «Снежная королева». В подарочный набор войдут: книжки, раскраски, цветные карандаши.
В книжке можно будет найти QR-код ледового шоу «Снежная королева», которое в этом году состоится онлайн.
В Петербурге 238 тысяч школьников получат свои подарки к Новому году
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Председатель комитета по культуре сообщил новость о том, что школьники Петербурга получат новогодние подарки.
В этом году на самый ожидаемый праздник страны Новый год 238 школьников получат подарки к празднику.
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