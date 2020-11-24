В Петербурге 238 тысяч школьников получат свои подарки к Новому году

В этом году на самый ожидаемый праздник страны Новый год 238 школьников получат подарки к празднику.

Радостную новость сообщил Константин Сухенко, председатель комитета по культуре. Заседание правительства состоялось сегодня, во вторник, 24 ноября. В ходе заседания Константин Сухенко пояснил, что новогодний сюрприз получат школьники, кто являются обучающимися с первого по четвёртый класс.

В качестве новогоднего подарка ученики начальной школы получат предметы по тематике ледового шоу «Снежная королева». В подарочный набор войдут: книжки, раскраски, цветные карандаши.

В книжке можно будет найти QR-код ледового шоу «Снежная королева», которое в этом году состоится онлайн.