Новый год 2017: где в Петербурге купить елку и как ее выбрать

До Нового года осталось чуть больше недели. Этот праздник невозможно представить без нескольких символов, в том числе без новогодней елки. "Комсомольская правда" подготовила список советов, как выбрать елку и где ее купить.

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Живая или искусственная

У натуральной и искусственной елки есть свои плюсы и минусы. Живая ель — это настоящий запах хвои и смолы, который делает Новый год еще более атмосферным. Помимо этого, дерево выделяет хвойные фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и делают воздух чище. С другой стороны, натуральная елка сможет прожить лишь несколько недель, и при этом с нее будут сыпаться иголки. Кроме того, натуральная елка может вызывать аллергию.

Искусственная ель проживет гораздо дольше натуральной и прослужит вам не один год, причем за это время она не потеряет свой внешний вид. Она не будет осыпаться, а ее иголками не получится уколоться, что будет безопасно для детей. К минусам можно отнести высокую по сравнению с живой елью стоимость, однако покупка искусственной елки окупится через несколько лет. Помимо этого, в продаже есть елки из некачественных материалов, которые могут источать запах пластика.

Как выбрать елку

Если вы решили приобрести натуральную елку, то при покупке стоит помнить несколько советов. Лучше всего купить елку за несколько дней до праздника. Если отправитесь покупать за считанные часы до Нового года, то выбирать елку придется лишь из того, что осталось. Если купите значительно раньше, то есть риск потерять красивый внешний вид ели.

При покупке стоит посмотреть на цвет иголочек дерева. Они не должны отдавать желтизной. Это первый признак того, что елка подсыхает. Ствол елки должен быть толстым и крепким, на нем не должно быть темных пятен. Стоит обратить внимание и на запах. Чем сильнее пахнет смолой и хвоей, тем лучше.

Перед тем, как вы пойдете с елкой домой, аккуратно прижмите ветки к стволу и обмотайте елку мешковиной или тканью. Это поможет доставить дерево в целости и сохранности.

Фото: greenwoodtreefarm.com

Как заботиться о елке

Как только вы принесете елку домой, стоит поместить ее в наиболее холодное место, чтобы дерево не травмировалось от резкого перепада температуры.

Постарайтесь не ставить елку у батареи. Если у вас такой возможности нет, то разместите у дерева емкость с водой, чтобы увлажнить воздух. Саму елку можно поставить в воду или в сырой песок, это поможет ей дольше сохраниться.

Когда придет время выбрасывать дерево, то оберните вокруг подставки для елки большой мусорный мешок или специальные мешки для подставок. Просто поднимите пакет и оберните им елку. Это позволит обойтись без разбросанных иголок.

Фото: freejupiter.com

Где купить

Елочные базары в Петербурге открылись 20 декабря. В правительстве Петербурга говорили, что больше всего торговых точек установят в Красногвардейском, Московском и Приморском районах.

Цены на елки обычно устанавливают продавцы. В прошлом году купить новогоднее дерево можно было за 700 - 5000 рублей в зависимости от размера и других факторов.

Список торговых точек

Адмиралтейский район:

Старо-Петергофский проспект, у дома № 50;

набережная канала Грибоедова, на пересечении с Садовой улицей;

площадь Тургенева, западнее дома № 91, литера А, по Садовой улице;

Василеостровский район:

ул. Кораблестроителей, у дома № 31, корпус 2;

Кировский район:

проспект Ветеранов, у дома № 53/56; у дома № 91, корпус 1; у дома № 101;

проспект Стачек, дом № 54;

проспект Народного Ополчения, дом № 22;

Ленинский проспект, дом № 129, корпус 6;

проспект Маршала Жукова, дом № 30;

улица Автовская, дом № 15;

Красногвардейский район:

Малая Охта, Казанская улица, у дома № 6;

Среднеохтинский проспект, у дома № 23;

шоссе Революции, у дома № 17;

проспект Металлистов, у дома № 19/30;

проспект Наставников, у дома № 11, корпус 1;

Индустриальный проспект, у дома № 30/23;

проспект Энергетиков, у дома № 70, корпус 1; у дома № 26;

проспект Энтузиастов, у дома № 45, корпус 1

улица Маршала Тухачевского, у дома № 3;

улица Стахановцев, у дома № 10, корпус 3;

Кронштадтский район:

Кронштадт, улица Карла Маркса, у дома № 12;

Московский район:

Алтайская улица, у дома № 18/19

Бассейная улица, у дома № 65;

Варшавская улица, у дома № 94; дома № 25, корпус 2; дома № 54; дома № 19/2; дома № 29, корпус 1;

Звездная улица, у дома № 16;

Краснопутиловская улица, у дома № 96; дома № 66, корпус 2;

Новоизмайловский проспект, у дома № 1; дома № 42, корпус 1;

Пулковская улица, у дома № 2, корпус 1;

Пулковское шоссе, у дома № 3; дома № 13, корпус 1;

Звездная улица, у дома № 9, корпус 1;

проспект Юрия Гагарина, у дома № 20, корпус 7;

улица Ленсовета, у дома № 56; дома № 9/24;

улица Орджоникидзе, у дома № 15;

улица Фрунзе, у дома № 16;

Петродворцовый район:

Петергоф, Торговая площадь, дом № 8; бульвар Красных Курсантов

Ломоносов, улица Рубакина, дом № 16; улица Федюнинского, дом № 14/2; Красноармейская улица, дом № 33.

Приморский район:

Карельский переулок, северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей;

Планерная улица, юго-восточнее дома № 49, литера А;

Глухарская улица, юго-западнее пересечения с проспектом Авиаконструкторов;

проспект Королева, юго-восточнее пересечения с Серебристым бульваром;

Камышовая улица, северо-западнее пересечения с Гаккелевской улицей;

Коннолахтинский проспект, южнее дома № 2;

Стародеревенская улица, восточнее дома № 36, литера А;

Вербная улица, севернее с пересечением с Земским переулком; юго-западнее дома № 13/1, литера А по улице Репищева; южнее дома № 20/2, литера А;

улица Щербакова, западнее дома № 11, литера А;

поселок Лисий Нос, Центральная площадь;

Яхтенная улица, участок 62 (юго-восточнее дома № 10, корпус 1, литера А);

проспект Королева, участок 28 (севернее дома № 46, корпус 2, литера А);

Пушкинский район:

Пушкин, Ленинградская улица, у дома № 35;

Пушкин, Красносельское шоссе, у дома № 23, литера А;

Фрунзенский район:

Альпийский переулок, у дома № 30;

Будапештская улица, у дома № 11; дома № 33, дома № 49, дома № 67/11, дома № 71, дома № 97, дома № 100;

Бухарестская улица, у дома № 31, дома №116;

ж.-д. станция Сортировочная;

Купчинская улица, у дома № 15, дома № 29;

Софийская улица, у дома № 33, дома № 39,44; северо-западнее дома № 28, литера А по Софийской улице;

Стрельбищенская улица, дом № 16;

Фарфоровский пост, восточнее дома № 46, литера А