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Фалообразный «Лахта Центр» может увеличить рождаемость в Петербурге

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© Фото: lakhta.center

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Известный российский художник, скульптор и создатель провокационных перформансов Андрей Бартенев считает, что памятник автомату Калашникова может сильно навредить москвичам, тогда как «Лахта Центр» далеко не столь опасен для жителей Петербурга. На II Международном форуме пространственного развития в Северной столице он поделился своим мнением о том, как следует относиться к городской среде.

Журналист Александр Невзоров назвал «Лахта-Центр» фаллическим символом, который разрушил девственное небо над Петербургом. Интересный образ. Мне сразу вспомнился случай, который произошел в эпоху моей жизни в Нью-Йорке. В Квинсе я был свидетелем того, как одна команда решила застеклить каскад фабричных зданий, которые долгое время стояли с разбитыми окнами.

Через несколько месяцев произошел сдвиг – преступность в этом районе поутихла. А потом разбилось первое окно, за ним второе, третье – в скором времени эта фабрика вновь стала стоять без окон. И сразу же в этом районе преступность увеличилась. Я долго думал о том, что произошло, об этой взаимосвязи.

Несколько недель назад в Москве поставили памятник Калашникову. Теперь в центре города у нас стоит мужчина с огромным автоматом. Когда меня о нем спрашивали журналисты, я отвечал, что через несколько месяцев в Москве может увеличиться количество преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Такие образы, как фалообразный «Лахта Центр» или автомат Калашникова на центральной улице города, влияют на подсознание человека. Если «Лахта Центр» в Петербурге в лучшем случае увеличит рождаемость, то в Москве может произойти совершенно другое: если человек со слабой психикой увидит, что в центре города стоит мужчина с обнаженным автоматом Калашникова – символом смерти, то его эмоционально-моральный барьер будет нарушен. И когда произойдет экстремальная ситуация, то он легко возьмется за оружие и убьет кого надо и не надо.

Если мы так своевольно и необдуманно обращаемся с городским ландшафтом, то можем прийти как к очень печальному, так и к очень радостному результату. Я надеюсь, что с «Лахта Центром» у нас действительно увеличится население Петербурга, и очень надеюсь, что в Москве не произойдет того, о чем я говорил.

Мои друзья в США все время задавали мне вопрос, про нью-йоркские улицы – они видели во мне такой источник оптимизма: «Что бы ты изменил в Нью-Йорке?» Я сразу же вспоминал тот день в середине недели, когда все горожане выкидывают мусор – весь Нью-Йорк завален страшными черными пакетами. И всё, люди уже меньше улыбаются, не бросаются радостно друг другу на шеи. Я сказал своим друзьям, что готов сделать дизайн для новых мусорных пакетов. Потому что когда вижу горы черных пакетов, то мое настроение сразу же меняется, мне становится неуютно. Я готов придумать пакеты с лицами клоунов, желтые, зеленые и красные пакеты.

Всем моим друзьям эта идея понравилась. Конечно, это не имело никакой реализации, но с моей стороны это было не нужно – я просто сказал, что можно было бы поменять. Поменять всего лишь один простой элемент – мусорный пакет. И сразу же настроение целого города изменится, ведь в один день недели на улицы города выкидываются миллионы этих пакетов.

Приведу еще один пример: недавно я летел в самолете и мне в руки попал журнал «Аэрофлота». Я пересчитал количество иллюстраций в нем – их оказалось 739. Решил провести исследование: сколько из этих иллюстраций воспроизводят городскую среду. Их оказалось одна треть. Я пошел дальше: а сколько из этих картинок посвящены искусству городской среды? Оказалось, что каждая пятая или шестая картинка журнала посвящена именно этому. О чем это говорит? Искусство городской среды в нашей жизни имеет огромное значение. Люди, которые выпускают журнал, понимают это.

Возникает вопрос к тем людям, которые занимаются планировкой городской среды: вы понимаете, о каком оружии мы с вами рассуждаем? Искусство в городской среде – это невероятно мощное оружие. И даже такие тривиальные проявления, как символ в архитектуре, меняют наше сознание. Я вас уверяю, что автомат Калашникова также изменит у определенного контингента москвичей их сознание. Поэтому надо быть очень осторожными.

Когда я наблюдаю ту скульптурную практику, которая сейчас есть в Москве, то создается ощущение, что все люди, которые отвечают за эту стратегию, детство и отрочество провели в агентстве по продаже надгробий. Ты смотришь на очередное сооружение в Москве и видишь: все дорожки правильно сделаны, можно подойти и возложить цветы, аллеи деревьев стоят. Это имеет место быть, но должно существовать не только такое. Если все городское пространство украсить только памятниками и не внести других визуальных смыслов в городское пространство, то возникнет новое поколение, которое не будет это принимать.

Вы строите памятники в честь кого-то, ставите мемориальные доски – переносите ту среду, которая на кладбище, в город. Появляется поколение тех, кто этого совершенно не понимает. Они выросли в другом мире. В итоге дети говорят: «Боже мой, это не тот город, в котором мы должны жить, нам это все не нравится! Не понимаем, почему вы все это называете культурным городом Петербургом – это кладбище!» Есть формы современного искусства, которыми тоже можно умно и правильно пользоваться. Тогда от этого не будет конфликта и не будет такой пропасти. Может, мы все вместе найдем то, как сочетать культуру и будущее.

 

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